Die Kultkneipe Bierbrunnen in Lauingen macht wieder auf

Plus Kaum drei Monate nach der Schließung hat sich ein neuer Pächter gefunden. Peter Grübnau betreibt den Bierbrunnen weiter. Die Neueröffnung findet schon bald statt.

Die Poledance-Stange hat es Peter Grübnau angetan. So eine hatte er schon in anderen Kneipen, die er betrieben hat. Egal wo, spätnachts ist sie immer der Renner - auch wenn meistens keine professionellen Tänzerinnen daran tanzen, sondern angetrunkene Männer. "Das gehört doch dazu", sagt Grübnau und lacht laut auf. Im Bierbrunnen vielleicht sogar mehr als in anderen Läden. Grübnau ist der neue Betreiber der selbst ernannten Eventkneipe im Lauinger Oberanger. Und er feiert bald Eröffnung.

Es ist kaum drei Monate her, dass die damaligen Betreiber das Ende des Bierbrunnens verkündet haben. Sie wollten sich wieder mehr auf ihre Hauptberufe konzentrieren. Die Schließung damals kam für viele überraschend. Doch nun ist ein neuer Mann im Haus. Peter Grübnau bringt einiges an Erfahrung mit. In den vergangenen Jahrzehnten hat er nach eigener Aussage verschiedene Kneipen, Bars und Tanzlokale betrieben, war Geschäftsführer einer Spielhalle und hatte andere Jobs in der Gastronomie. Wenn er erzählt, was er mit dem Bierbrunnen jetzt vorhat, klingt das wie aus dem Ärmel geschüttelt.

