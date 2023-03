Die Laudonia bringt die "Show for Charity" zurück

Die Laudonia will es noch einmal wissen. Am Samstag findet in der Lauinger Stadthalle ein Event der besonderen Art statt – und das zugunsten der Kartei der Not.

Bis aus Grüntegernbach kommen sie am Samstag. Aus Regensburg auch. Und aus Wartenberg hinter München. Die Laudonia hat mal wieder ihre Kontakte spielen lassen. Und wenn eine der größten Faschingsgesellschaften in der Region ruft, dann lassen sich die anderen Vereine und Gruppen nicht lumpen. Die fünfte Jahreszeit mag längst vorbei sein, doch ein großes Event gibt es noch. Und das für den guten Zweck.

Denn am kommenden Samstag steht endlich wieder die "Show for Charity" an, das große Event zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Zum nunmehr dritten Mal – nachdem der Abend 2020 wegen Corona nur zwei Tage vorher abgesagt werden hatte müssen – hat die Laudonia zig Showacts organisiert, die den Abend einmalig machen sollen. Da werden waghalsige Hebefiguren zu sehen sein, spannende Tanzchoreografien und beeindruckende Akrobaten. Präsident Fabian Löhrer verspricht sich einen bunten Abend mit allem, was zu einem echten Showabend dazugehört. "Wir sind schon gespannt, ob es bei den Leuten wieder ankommt", sagt er. Die ersten beiden Male kamen insgesamt rund 6500 Euro für die Kartei der Not zusammen. Diesmal hofft Löhrer ebenfalls wieder auf tatkräftige Unterstützung. Wenn es nach ihm geht, knacken sie heuer die 10.000er-Marke.

Diese Auftritte sind am Samstag in Lauingen geplant

Insgesamt werden ab 18.30 Uhr rund 250 Aktive in der Lauinger Stadthalle auftreten, die Akrobatin Iryna Bessonova stammt sogar aus der Ukraine. Und es sind weitere Hochkaräter dabei. Hier eine Auflistung der insgesamt zwölf Auftritte an diesem Abend:

Laudonia Showtanz

Tanzglanz aus Buxheim

Duo Ingravido, Kraftakrobatik

Members of Dance, Grüntegernbach

Laudonia, Teens4Motion

Dance United, Wartenberg

Iryna Bessonova, Mirror Ball + Pole

Beats Crew, Neu-Ulm

Hallo Wach, Donaualtheim

Magic Dancers, Grüntegernbach

Gen X, Neu-Ulm

Power! Feat. TV Ebersbach , Sportakrobatik

Die Showtänzer und Showtänzerinnen stecken auch nach der Faschingssaison noch voller Energie. "Das hört mit dem Fasching nicht auf", sagt Löhrer. Bereits am vergangenen Samstag hatten die Laudonen einen Auftritt, dieses Wochenende folgt der nächste. "Das sind alles tolle Events", so der Präsident. Alle freuten sich auch schon auf Samstag.

Die "Show for Charity" hat nicht den typischen Faschingscharakter

Für die "Show for Charity" lassen die Lauinger ihre Kontakte zu anderen Gesellschaften und Gruppen weit über die Grenzen des Landkreises hinaus spielen. Über die Jahre hätten sich viele freundschaftliche Beziehungen zu anderen Gruppen gebildet. So besucht man sich auch außerhalb des Faschings gegenseitig.

Die Idee für die Veranstaltung, die erstmals 2016 stattfand, sei Löhrer bei einer Spendengala gekommen, bei der er zu Besuch war. Daraufhin habe er einen eigenen Showabend veranstalten wollen, der nicht den typischen Faschingscharakter hat. Für Samstag verspricht er verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Tanzstilen und Akrobaten. Ein lockerer Abend mit Essen, Trinken und guter Unterhaltung.

"Show for Charity" 2023 in Lauingen: Alle Infos auf einen Blick

Karten für die "Show for Charity" gibt es an der Abendkasse und unter www.laudonia.de. Der Eintritt kostet 15 Euro. Was nach Abzug der Fixkosten übrig bleibt, geht an die Kartei der Not – und damit ohne jeden Abzug an Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Seit 1965 steht das Leserhilfswerk unserer Zeitung so Menschen zur Seite, die Hilfe brauchen. 3000 wenden sich jedes Jahr über soziale Träger an die Kartei. Das zeigt: Jede Unterstützung zählt.

Hier noch einmal alle Infos auf einen Blick: Die "Show for Charity" findet am Samstag, 4. März, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass in die Lauinger Stadthalle ab 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, der Erlös geht an die Kartei der Not. Tickets gibt es unter www.laudonia.de oder vor Ort.

Brauchen auch Sie Hilfe? Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und Unterstützung benötigen, sollten sich an soziale oder kommunale Beratungsstellen bei ihnen vor Ort wenden. Dort erhalten sie die Hilfe, die sie brauchen. Die Experten der Beratungsstellen stellen mit ihnen die Anträge an die Kartei der Not. Weitere Informationen dazu finden sich hier bei der Kartei der Not.

Möchten auch Sie spenden? Mit Ihrer Spende helfen Sie bedürftigen Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Und das ohne Abzug, weil die Mediengruppe Pressedruck alle Verwaltungskosten für die Kartei der Not trägt. Egal, ob Spende oder Zustiftung: Entscheiden Sie hier selbst, wie Sie die Arbeit der Kartei der Not unterstützen möchten.