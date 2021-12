Lauingen

vor 58 Min.

Die Laudonia sagt den Fasching in Lauingen ab

Narrensprung, Hofball, Partys. Das alles gehört zum Fasching in Lauingen dazu. Doch auch 2022 finden wegen Corona keine großen Veranstaltungen statt.

Plus In der aktuellen Corona-Lage sei die Gesundheit wichtiger als Umzüge, Bälle und Partys, erklärt ein Vorstandsmitglied. In Lauingen darf man sich aber auf den Sommer freuen.

Von Jonathan Mayer

„Es macht keinen Sinn, länger zu warten“, sagt Fabian Löhrer am Telefon. „Keiner hätte gedacht, dass sich diese einmalige Geschichte aus dem September 2020 wiederholen muss.“ Löhrer ist Vorstandsmitglied Event bei der Laudonia. Für alle Faschingsfans hat er schlechte Nachrichten: In Lauingen, der Faschingshochburg in der Region, fällt auch die kommende Saison komplett aus. Hofball, Partys und Umzüge finden ein zweites Mal nicht statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen