Die Lauinger Adventstürchen öffnen sich - und die Donau leuchtet

Mit bunten Aktionen stimmen Vereine und Einrichtungen in Lauingen auf Weihnachten ein. Los geht es am Wochenende mit dem Markt - und einer beleuchteten Donau.

Die schwarze Donau, erleuchtet von Fackeln und Kerzen, die Licht in die dunkle Nacht bringen. Das ist die Idee hinter dem zweiten Lauinger Adventstürchen. "Die Donau leuchtet", nennt Horst Eberhardt die Aktion, die er ins Leben gerufen hat und am Sonntag stattfindet. "Es soll was Besinnliches sein", sagt er. Im Fackelschein mit Blasmusik und warmen Getränken können Besucher entspannen und vier von Fackeln beleuchteten Booten beim Schippern über die Donau zuschauen. "Eine Stunde entschleunigen", sagt Eberhardt.

Lauinger Adventstürchen: Mit Fackeln und Donauwasser den Abend genießen

Die Idee sei ihm bei den meditativen Drachenbootfahrten gekommen, die er anbietet. Irgendwann habe man das nachts probiert, dann kamen Fackeln dazu, die Eberhardt mit Fahnenhalterungen an den Booten festmacht. Und so führte eins zum anderen. Der Schritt zum Adventstürchen war da nicht weit. Musikalisch umrahmt wird die Aktion, die um 18 Uhr beginnt, von der Bläsergruppe des Albertus-Gymnasiums, in einem der vier Boote sitzt außerdem der offene Singkreis und stimmt Weihnachtslieder an. Die Ruderjugend bietet Fackeln zum Selbstkostenpreis und Donauwasser. Das Getränk stammt nicht aus dem Fluss, sondern aus dem Topf: Glühwein auf Weißweinbasis mit Apfelsaft und Gewürzen. "Das schmeckt natürlich hervorragend", witzelt Eberhardt. Beobachten lässt sich die Bootsfahrt von der Donaubrücke und vom Ankerplatz aus.

Die Aktion findet heuer zum ersten Mal statt und ist gemeinsam mit dem neu konzipierten Markt, der "Lauinger City-Weihnacht", der Auftakt für die Adventstürchen. Organisiert wird alles vom Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen und der Sozialen Stadt. Die Türchen selbst werden von verschiedenen Akteuren veranstaltet. Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit der Eröffnung des Markts durch Bürgermeisterin Katja Müller und die Stadtkapelle, die Aktion "Die Donau leuchtet" findet am Sonntag statt.

Das ist das Programm bei den Lauinger Adventstürchen

Auch den übrigen Advent gibt es Programm: Am Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr, öffnet die Salzgrotte für Salzluftschnuppern, dazu spielen Klangschalen beruhigende Melodien. Einen Tag später kommen die Menschen um 18 Uhr in der Elisabethenstiftung zusammen. Am Donnerstag, 8. Dezember, bietet das Albertus-Gymnasium ab 18 Uhr einen musikalisch-künstlerischen Abend und am Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr veranstaltet die Stadtkapelle einen Lichterzug in den Luitpoldhain. Dabei sind die Stadtkapelle, die Jugendkapelle, das Anfängerorchester, die Blockflötengruppe und der Bocksberger Viergesang. Nur Lichter und Laternen sollten die Besucher selbst mitbringen. Treffpunkt ist am Parkplatz des alten Krankenhauses am Oberen Wall.

Das siebte Türchen öffnet sich am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr. Das Stadeltheater präsentiert "Die kleinen Leute von Wippidu", ein vorweihnachtliches Spiel. Rund um den Wasserturm findet am Samstag, 17. Dezember, ab 18 Uhr der Adventszauber im E-Park mit Musik, Feuershow, Kunst, Handwerk, dem Besuch des Nikolaus und Dampffahrzeugen statt. Einen Tag später präsentiert die Grundschule ab 17 Uhr das neunte Türchen bei der Schulhofweihnacht. Den Abschluss macht am 24. Dezember, 13 Uhr, der "Weihnachtsjam auf dem Marktplatz", wo gemeinsam Weihnachtslieder gesungen werden.

