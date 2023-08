Die Lauinger Albertus-Magnus-Siedlung hält zusammen

Der Verein erinnert beim Sommerfest in Lauingen an die Übergabe der Siedlerstätten vor 60 Jahren.

Der Verein Albertus-Magnus-Siedlung Lauingen hat am Samstag die Übergabe der Siedlerstätten vor 60 Jahren und sein Sommerfest gefeiert. Bei herrlichem Sommerwetter zog die Festgemeinde mit musikalischer Begleitung der Stadtkapelle Lauingen vom Spielplatz durch die geschmückte Siedlung zum Bildstock.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Walter Lehmann sprachen der stellvertretende Landrat Joachim Hien sowie der 3. Bürgermeister der Stadt Lauingen Dietmar Bulling zu den Anwesenden. Beide stellten laut Pressemitteilung in ihren Reden die hervorragende Arbeit, die gute Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Siedlung heraus. In seiner Festrede ging Vorsitzender Walter Lehmann auf die Bauphase und die Übergabe der Urkunden an die 80 Siedler (55 Heimatvertriebene und 25 hiesige Siedler) ein. Er lobte die Siedlerinnen und Siedler für die in den vergangenen 60 Jahren erbrachten Leistungen und er sprach das veränderte Erscheinungsbild der Siedlung an.

Lehmann erwähnte auch den umweltfreundlichen Charakter der Siedlung mit ihren großen Gärten, den vielen Obstbäumen, Hecken, Sträuchern und Blumen, sowie den neuen Heizungen und Photovotaik-Anlagen. Danach wurde die Jahresplakette am Bildstock angebracht und Manfred Braun vom Verband Wohneigentum, Bezirk Nordschwaben sprach zu den Besuchern und Besucherinnen. Anschließend ging es zurück zum Spielplatz. Dort wurde das Sommerfest bis tief in die Nacht gefeiert. (AZ)