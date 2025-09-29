Die Lauinger „Fische“ ziehen um

Das Lauinger Kinderhaus am Bahnhof hat seit Anfang September eine weitere Gruppe: In das erste Obergeschoss des früheren Notariats ist die Fischgruppe für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt eingezogen. Zuvor war die Fischgruppe 30 Jahre in angemieteten Räumen im Kindergarten St. Georg in Birkach beheimatet. Der Standort ist inzwischen aufgelöst. „Alle ‚Fische‘, Groß und Klein, halfen tatkräftig beim Umzug mit“, so Gruppenleiterin Marion Breskott. Neun Kinder waren schon im Kindergarten St. Georg und sind mit umgezogen an den neuen Standort. 21 ‚Fische‘ zählt die Gruppe insgesamt, alle Plätze sind bereits vergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Neuankömmlinge stoßen nach der Eingewöhnungsphase im neu gestarteten Kindergartenjahr nach und nach dazu. Die „Fische“ sind eine Vormittagsgruppe von 7 bis 13 Uhr. Kinder, die bis 14 Uhr anwesend sind, wechseln mittags mit Betreuerin Saskia Spielberger in die Rabengruppe.

Den Kindern und dem Team um Marion Breskott gefällt es im neuen Domizil mit Küche, Gruppen- und Nebenraum samt Lese-, Puppen- und Bauecke. Vorteilhaft ist, dass die Fischgruppe die vorhandenen Gemeinschaftseinrichtungen, wie Turn-, Wohlfühl- und Snoezelenraum, als auch den Garten mitnutzen kann. Mit den „Fischen“ zählt das Kinderhaus am Bahnhof aktuell fünf Kindergartengruppen und drei Krippengruppen mit insgesamt 163 Kindern. (AZ)