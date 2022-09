Die Lauinger Heizungsfirma Renner feiert 100-jähriges Bestehen

Plus Der Großvater der heutigen Geschäftsführer Andreas und Alexander Renner legte 1922 den Grundstein für den Lauinger Betrieb. Noch heute arbeiten ihre Eltern gerne mit.

Mit rund 350 Gästen feierte die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärfirma Renner am Samstag ihr 100-jähriges Bestehen. Gut gelaunt begrüßten Helmut und Waltraud mit ihren Söhnen Andreas und Alexander Renner ihre Mitarbeiter, Kundinnen und Geschäftspartner sowie weitere geladene Gäste direkt beim Betreten der festlich geschmückten Lauinger Stadthalle. Bei der großen Feier reihte sich ein Höhepunkt an den anderen.