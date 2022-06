Lauingen

vor 34 Min.

Die Lauinger Innenstadt wird im Sommer zur Feier-Meile

So sah es auf dem Marktplatz in Lauingen bis vor ein paar Jahren aus, wenn das City-Fest veranstaltet wurde. Die Laudonia will es nun zurückbringen.

Plus City-Fest, Sonnenhoffest, Lichterfest. Im Sommer ist in der Innenstadt in Lauingen viel geboten. Und noch eine lang vermisste Veranstaltung soll zurückkehren.

Von Jonathan Mayer

Partys, Feste, gemütliche Runden auf dem Marktplatz. Die Wohn- und Wohlfühlstadt Lauingen wacht diesen Sommer aus dem zweijährigen Corona-Winterschlaf auf. Fast jedes Wochenende laden Lauinger Vereine sowie das Quartiersbüro der Sozialen Stadt zu Veranstaltungen ein, die es zum Teil seit über zehn Jahren nicht mehr gegeben hat. "Summer in L-Town" heißt das Motto, unter dem viele Feste und Feiern zusammengefasst sind. Den ungewöhnlichen Namen haben junge Leute ihrer Heimatstadt gegeben. Mal zünftig, mal rockig, mal gediegen soll es in der Innenstadt zugehen. Ein Überblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen