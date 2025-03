Die Lauinger Messe ist in diesem Jahr stark nachgefragt

Unter dem Motto Freizeit und Familie bereiten derzeit die Organisatoren der Lauinger Messe die vielseitige Schau vor. Im Organisationsteam konnte der Vorsitzende der Lauinger Wirtschaftsinitiative, Alois Jäger, von einer sehr guten Resonanz der Gewerbetreibenden sowie Vereine für die Messe im April 2025 berichten. Zahlreiche Institutionen sowie Gewerbetreibende zeigen ein reges Interesse für die vielseitige, im zweijährigen Rhythmus stattfindende Ausstellung, schreibt die LWI in einer Pressemitteilung.

So werden Dienstleistungen, verschiedene regionale Produkte sowie Vereinsaktivitäten von den Verantwortlichen präsentiert. Erfreut zeigten sich auch die Mitglieder des Organisationsteams über die Zusage des Bayerischen Staatsministers Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien. Er wird die Messe eröffnen und im Rundgang besuchen. Weiter werden zahlreiche Politiker und Repräsentanten erwartet.

Für interessierte Aussteller und Vereine sind noch wenige Plätze frei. Die Lauinger Messe findet am Wochenende nach Ostern, am 26. und 27. April, in der Lauinger Stadthalle statt. Der Eintritt ist frei. (AZ)