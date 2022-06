Lauingen

vor 50 Min.

Die Lauinger Musiknacht kehrt zurück - mit etwas anderem Konzept

Plus Zwölf Jahre ist es her, dass die Lauinger Musiknacht stattgefunden hat. Mit elf Locations und Live-Bands kehrt sie dieses Jahr zurück. Was geplant ist.

Von Jonathan Mayer

Eine laue Sommernacht, überall Menschen in der Innenstadt, aus den Bars, Kneipen und Restaurants dringt Livemusik nach draußen. So stellt man sich die Lauinger Musiknacht vor. Als die das letzte Mal stattfand, waren 20 Live-Acts in der Altstadt, die Stimmung war gut, die Läden voll. Zwölf Jahre ist das jetzt her. Doch im August feiert die beliebte Veranstaltung ein Comeback.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

