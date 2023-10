Lauingen

vor 17 Min.

Die Neue Baugenossenschaft bietet Wohnraum für hunderte Menschen

Plus Die Neue Baugenossenschaft ist eine der größten Vermieterinnen in Lauingen. 75 Jahre nach ihrer Gründung steht sie vor großen Herausforderungen.

Von Jonathan Mayer

Als Heinz Gerhards im vergangenen November anfing, sich mit der Neuen Baugenossenschaft zu beschäftigen, ging es ihm wie wohl vielen anderen Lauingerinnen und Lauingern: Er hatte wenig Ahnung von dem, wofür die NBG steht. Für Gerhards, selbst Ur-Lauinger, hat aber genau dieser Umstand den Reiz ausgemacht. In nicht einmal einem Jahr hat er die NBG so gut kennengelernt, dass er ein ganzes Buch über ihre Geschichte verfasst hat – und über die Menschen, die von ihr profitieren.

In diesem Jahr feiert die Neue Baugenossenschaft 75-jähriges Bestehen. Von Anfang an lief dort vieles anders als bei "normalen" Wohnbauunternehmen – und das nicht nur, weil sie genossenschaftlich organisiert ist. Die Gründungsjahre erinnern an aktuelle Diskussionen: Damals waren viele Flüchtlinge, Heimatvertriebene, Evakuierte in der Stadt. Von 7659 Einwohnern sind im Jahr 1946 fast 1900 Geflüchtete und Evakuierte da. Und damals wie heute ist Wohnraum knapp. Der Unternehmer Ernst Feller entschloss sich mit einigen anderen Mitstreitern, die Genossenschaft zu gründen. Und ja, es gibt auch eine "alte" Baugenossenschaft. Die hatte damals keine Kapazitäten für Neubauten, Feller und Konsorten gründeten also die Neue Baugenossenschaft. Die NBG baute erste Häuser und schaffte in den kommenden Jahrzehnten Wohnungen, die zur Heimat wurden.

