Die Orgel in der Lauinger Augustinerkirche ist wieder wohlklingend

Ralf Baumann spielt am Sonntag um 17 Uhr auf der renovierten Sandtner-Orgel in der Lauinger Augustinerkirche Meisterwerke. Das Foto entstand vor der Renovierung.

Plus Dillinger Firma Sandtner hat die Orgel der Lauinger Augustinerkirche renoviert. Organist Ralf Baumann gibt am Sonntag ein Konzert.

Vor sechzig Jahren erbauten die Gebrüder Sandtner aus Dillingen-Steinheim die dreimanualige Orgel in der Augustinerkirche. Sie verwendeten dabei das Gehäuse und Teile des Pfeifenwerks von der Vorgängerorgel, die Balthasar Pröbstl aus Füssen 1870 gefertigt hatte. Später kamen noch weitere Teile des Pfeifenwerks hinzu, die der Firma Steinmeyer aus Öttingen zuzuordnen sind. Im Jahre 1990 hat die Firma Riegner und Friedrich aus Hohenpeißenberg die Reinigung und klangliche Überarbeitung des Instruments vorgenommen.

Die Renovierung der Orgel verlief in drei Abschnitten

Im selben Jahr übernahm Ralf Baumann den Organistendienst in der Augustinerkirche. Ihm war es ein Anliegen, die Kirchenorgel nach weiteren dreißig Jahren erneut technisch instand zu setzen, sie zu reinigen und den Spieltisch zu modernisieren. Das hat in drei Abschnitten zwischen 2020 und 2023 Orgelbau Sandtner aus Dillingen übernommen. Herausgekommen ist eine wohlklingende Orgel mit 37 Registern, drei Manualen, Pedal- und mechanischen Schwellwerk. Sie verfügt über eine elektropneumatische Traktur und elektronische Setzerkombination sowie verschiedene Sub- und Superoktavkoppeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

