Die römische Siedlung in Faimingen wird erlebbar gemacht

Plus Mittels Computeranimation wird die römische Siedlung Phoebiana im Lauinger Stadtteil Faimingen dreidimensional dargestellt. Dafür gab es einen Zuschuss aus EU-Mitteln.

Von Horst von Weitershausen

Er gehört zu den wichtigsten Zeugnissen der römischen Zeit in Bayern - der Tempelbezirk, der wohl Apollo Grannus geweiht war. Er wurde gegen Ende des zweiten Jahrhunderts n. Chr. auf dem Gebiet von Faimingen, heute Stadtteil von Lauingen, errichtet. Nun gibt es eine Neuigkeit rund um die antike Anlage. "Geschichte wird mit diesem LEADER-Projekt erlebbar“, sagte Landrat Markus Müller bei der Vorstellung der computeranimierten Rekonstruktion des antiken römischen Faimingen vor Ort an der römischen Tempelanlage Apollo-Granus in dem Lauinger Stadtteil.

Eine Attraktion mehr für den Landkreis Dillingen

Damit erhalte nach den Worten des Landrats die reiche Geschichte in der Region eine Attraktion mehr, auf die der Landkreis Dillingen außerordentlich stolz sein könne. Lauingens Bürgermeisterin Müller hatte zuvor das Projekt kurz vorgestellt. Demnach sei es das Ziel der Entwickler dieser Computeranimation, sowohl der Bevölkerung als auch touristischen Besuchern und Besucherinnen oder allen anderen Interessierten auf anschauliche Weise das historische Erbe der Region aus der Zeit des antiken römischen Imperiums zu vermitteln. Damit solle die regionale Identität und das Bewusstsein in der Region für das antike Erbe gestärkt werden.

