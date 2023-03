Die Show for Charity bringt 10.000 Euro für die Kartei der Not ein

Bei der dritten Auflage der Spendengala knackt die Laudonia eine magische Marke. Präsident Fabian Löhrer denkt schon über ein jährliches Event nach.

Mit der diesjährigen "Show for Charity" hat die Laudonia ein wichtiges Ziel erreicht. 4000 Euro kamen dank der vielen Besucherinnen und Besucher für den guten Zweck zusammen. Damit haben die Laudonen es geschafft: Mit der dritten Auflage des Spenden-Events haben sie nun insgesamt 10.000 Euro an die Kartei der Not gespendet. "Das war das Ziel. Gut, dass wir das erreicht haben", sagt der Präsident der Faschingsgesellschaft, Fabian Löhrer.

Mit einigen hundert Gästen und stolzen 250 Aktiven auf der Bühne sei die "Show for Charity" Anfang März wieder ein voller Erfolg gewesen. Zumal zum ersten Mal auch einzelne Auftritte mit Gage anstanden, bislang waren die Künstlerinnen und Künstler kostenfrei aufgetreten. "Umso erfreulicher ist, dass das Ergebnis besser war als die Jahre davor", findet Löhrer. Beim ersten Mal kamen 3600 Euro zusammen, beim zweiten Mal 3500, jetzt 4000. Dazu kamen Zuschauerinnen und Zuschauer aus Stuttgart und Landshut, quasi aus dem kompletten süddeutschen Raum.

Laudonia-Präsident Fabian Löhrer ist stolz auf die erreichte Summe von 10.000 Euro, die komplett an Menschen in Not geht. Foto: Jonathan Mayer

Die Laudonia möchte die "Show for Charity" weiterentwickeln

Der Mix aus spektakulärem Showtanz und beeindruckender Akrobatik kommt beim Publikum so gut an, dass man bei der Laudonia schon darüber nachdenkt, die "Show for Charity" nicht mehr nur alle zwei Jahre zu veranstalten. Aktuell, so Löhrer, plane man auch für 2024 mit dem Gala-Abend. "Aber wir müssen mal schauen, ob das wirklich hinhaut." Die Faschingssaison im kommenden Jahr sei ohnehin sehr kurz. Löhrer, der die Spendenaktion vor einigen Jahren ins Leben rief, möchte die Veranstaltung weiterentwickeln. Wie, darüber hüllt er sich aktuell in Schweigen. "Mal schauen, was uns da noch einfällt", sagt er.

147 Bilder Ein Abend voller Tanz und Akrobatik: So war die "Show for Charity" in Lauingen Foto: Harald Paul

Das gespendete Geld geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung - und damit zu 100 Prozent an Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Jedes Jahr werden so hunderte Familien unterstützt.

Für die Laudonia ist die Saison trotzdem noch nicht ganz vorbei. Am Karsamstag steht noch ein Auftritt in Erding an. Die Vorbereitungen für die nächste Saison mit neuem Programm laufen aber bereits.