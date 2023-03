Die "Show for Charity" feiert in Lauingen ein Comeback der Extraklasse

Nach fünf Jahren kann die Laudonia endlich wieder zu einem besonderen Galaabend für den guten Zweck einladen. Zu sehen gibt es mitreißende Tänze und beeindruckende Akrobatik.

Es war ein beeindruckender Abend: Zum dritten Mal hieß es am Samstag in der Stadthalle in Lauingen bei der "Show for Charity" Bühne frei für viele energiegeladene Tänzer und Tänzerinnen. Die Zuschauer ahnten schon zu Beginn, dass an diesem Abend die Laudonia noch einmal alles geben wird. Moderator Fabian Löhrer führte mit Humor durch den Abend, der zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, ging. Den Anfang machten Stammgäste der Laudonia, die "Beats Crew" aus Neu-Ulm.

Die Teens genossen sichtlich den Auftritt sowie den Applaus, gefolgt vom Showtanz Tanzglanz aus Buxheim. Die 25-köpfige Truppe hatte die Intention, mit der eigenen Leidenschaft die Zuschauerinnen und Zuschauer für kurze Zeit in eine andere Welt zu entführen. Die nächste Gruppe, Gen X, brachte einen beeindruckenden Hip-Hop-Tanz auf die Bühne. Laudonia-Präsident Löhrer hat beobachtet, wie Trainerin Helena hinter dem Vorhang die komplette Choreografie mitgetanzt hat. Echte Leidenschaft eben. Dann kam – in gewohnter Bestform – der Showtanz der Hallo Wach mit ihrem diesjährigen Programm "Baywatch" auf die Bühne.

147 Bilder Ein Abend voller Tanz und Akrobatik: So war die "Show for Charity" in Lauingen Foto: Harald Paul

Der Gewinn der "Show for Charity" geht an die Kartei der Not

Abwechslung ins Tanzprogramm brachte die ukrainische Akrobatin Iryna Bessanova mit ihrer 30-jährigen Artistenerfahrung. Die Künstlerin zeigte Körperbeherrschung, Stärke und Beweglichkeit, während sie auf einer überdimensionalen Disco-Kugel balancierte. Die Crew Dance United aus Wartenberg stürmte mit Leuchtkostümen das Podium. Im Schwarzlicht hatten die Hebefiguren und die Choreografie der Gruppe ein ganz besonderes Flair.

Löhrer betonte, dass es für ihn eine Freude sei, diese Show für den guten Zweck moderieren zu dürfen und dankte allen Helfern und Helferinnen, egal ob Technik, in der Küche, am Ausschank, Sponsoren und Firmen, die es möglich machen, hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Auch verzichteten viele Akteure dieses Abends komplett auf die Gage. Alles zugunsten der Kartei der Not. Von den rund 350 verkauften Karten bezahlt die Laudonia die Fixkosten für den Abend. Der Gewinn geht komplett an das Leserhilfswerk unserer Zeitung und damit an unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region.

Der Lauinger Nachwuchs, die Teens4Motion, zeigte ebenfalls beeindruckende Showeinlagen und brachte das Publikum zum Staunen. Die Truppe genießt besonders hohes Ansehen. Für Löhrer ist sie „der ganze Stolz der Laudonia“.

Darf bei der "Show for Charity" nicht fehlen: der Große Showtanz der Laudonia. Foto: Harald Paul

Zum Schluss tritt die Laudonia noch selbst auf

Zum ersten Mal seit fünf Jahren konnte die "Show for Charity" endlich wieder stattfinden. Und weil dieser Abend mehr bieten soll als Fasching, fehlte es auch nicht an spannender Akrobatik. Das Duo Ingravido, namentlich Pierre und Frank, präsentierte Kraftakrobatik im freien Oberkörper. "Das weibliche Publikum war begeisterter als das männliche“, stellte Löhrer danach lachend fest. Extra aus Grüntegernbach angereist, präsentierten die Magic Dancers ihre Tanzshow unter dem Motto "Exotic". Auch dieses Team begeisterte mit sportlichen Hebefiguren und einer scheinbar nie ausgehenden Kondition.

Die Einleitung zum fulminanten Finale dieses Abends brachten die Members of Dance, ebenfalls aus Grüntegernbach. Sie entführten die Zuschauerinnen und Zuschauer nach Paris in eine Fantasiewelt zwischen Moulin Rouge, Louvre und Mona Lisa. Fehlt nur noch eine Gruppe im Bunde: "Wie kann man so einen wunderbaren Abend beenden?“, fragte Löhrer. Natürlich mit einer Darbietung der Showtanzgruppe der Laudonia.