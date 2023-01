Die Stadt-Apotheke in Lauingen hat eine neue Chefin

Sabrina Fink leitet seit wenigen Tagen eine der ältesten Apotheken im Landkreis Dillingen. Was sich für Kundinnen und Kunden jetzt ändert.

Nach mehreren Monaten Vorbereitung war es nun am Montag so weit. Apothekerin Sabrina Fink eröffnete nach der Übernahme von ihrem Vorgänger Johannes Huber die Stadt-Apotheke in Lauingen gegenüber vom Rathaus. Obwohl sie schon mehrere Jahre eine Apotheke in Ulm als Filialleiterin geführt hatte, habe sie im Vorfeld der Übernahme als selbstständige Apothekerin noch viel lernen müssen, sagt Sabrina Fink. Wobei ihr Vorgänger Johannes Huber sehr behilflich gewesen sei. „Dafür bin ich ihm sehr dankbar“, sagt die Apothekerin. Mit der Übernahme habe sie auch ein äußerst kompetentes und zuverlässiges Team übernommen, das schon seit Jahren in der Apotheke arbeite.

Die Öffnungszeiten der Lauinger Stadt-Apotheke ändern sich

Aufgewachsen ist die neue Apothekerin in der Nähe von Günzburg, wo sie nach der Grundschule das Gymnasium besucht hat. Nach dem Abitur studierte sie Pharmazie in München mit Approbation zur Apothekerin. Sabrina Fink ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt weiterhin in der Nähe von Günzburg. Bereits am Eröffnungstag war die neue Betreiberin der Stadt-Apotheke gefordert, kamen doch zahlreiche erkältungsgeplagte Kundinnen und Kunden zu ihr, um Medikamente zu kaufen. Wer wollte erhielt als Begrüßung ein Gläschen Sekt, eine Schokopraline oder eine Mandarine zur Vitamin-C-Auffrischung. Auf eine Änderung machte die neue Apothekerin aufmerksam. Die Stadt-Apotheke Lauingen hat nun durchgehend von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Stadt-Apotheke in Lauingen ist eine der ältesten im ganzen Landkreis. Ihre Geschichte lässt sich bis ins Jahr 1580, wenn nicht gar bis 1561 zurückverfolgen. Auf die Frage, wie sie dazu gekommen sei, die traditionsreiche Einrichtung zu übernehmen, sagt Fink: Sie habe sich als Apothekerin selbstständig machen wollen und ein Geschäft zur Übernahme gesucht. Sie habe viele Kolleginnen und Kollegen gefragt, Johannes Huber habe nach etwas Bedenkzeit dann zugesagt.