Lauingen

12:30 Uhr

Die Woche der Ausbildung startet mit einem bayernweiten Auftakt in Lauingen

Plus Unternehmen und Politik werben verstärkt für Ausbildungen. Der Start in Bayern wird in Lauingen eingeläutet. Eine Schülerin erntet Applaus, als es um gendergerechte Bezahlung geht.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Christoph Wunderle ist das Paradebeispiel an diesem Tag. Er hat das Abitur gemacht, eine Ausbildung abgebrochen und dann eine neue angefangen. Jetzt wird er zur Fachkraft für Lagerlogistik bei Same Deutz-Fahr in Lauingen ausgebildet. Die Moral seiner Geschichte: Du kannst alles ausprobieren. Wenn es nicht passt, such dir etwas anderes. Das ist das Fazit der bayernweiten Auftaktveranstaltung der Woche der Ausbildung, die am Montag in der Lauinger Berufsschule begonnen hat.

