Dieb reißt in Lauinger Drogerie Kasse aus der Halterung

Anschließend leistet der 21-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten. Er muss sich jetzt auch wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Die Polizei ist am Mittwoch gegen 14.40 Uhr zu einer Drogerie in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen gerufen worden. Dort hatte ein 21-Jähriger randaliert, als er mit einem gestohlenen Parfum im Wert von 105,95 Euro das Geschäft verlassen wollte und von Mitarbeitenden des Drogeriemarkts auf den Diebstahl angesprochen wurde.

Der 21-Jährige schlägt im Drogeriemarkt um sich

Der junge Mann schlug daraufhin nach Angaben der Polizei um sich und riss eine Kasse aus der Halterung. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei von mehreren Angestellten des Markts festgehalten. Gegen die Polizeibeamten leistete der renitente junge Mann Widerstand, indem er sich massiv gegen die Fesselung und die Verbringung in den Streifenwagen sperrte. Ihn erwarten jetzt Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte. (AZ)