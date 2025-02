Dieb stiehlt in Lauingen einen E-Scooter

Ein 18-Jähriger hat am Samstag zwischen 6 und 12 Uhr seinen blauen E-Scooter während der Arbeitszeit in der Deutz-Fahr-Straße 1 in Lauingen abgestellt. Als er nach der Arbeit zurückkam, stellte er fest, dass ein bislang Unbekannter sein Fahrzeug gestohlen hatte.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 in Verbindung zu setzen. (AZ)