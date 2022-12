Diebstahl in der Disco: Teure Jacke gestohlen

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht etwas beobachtet?

Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einer Diskothek in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen eine schwarze Herren-Jacke im Wert von 100 Euro.

Der 35-jährige Bestohlene hatte diese nach der Abholung an der Garderobe abgelegt. Anschließend ereignete sich der Diebstahl. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)