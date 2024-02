Lauingen

Diese "Mohren" aus dem Lauinger Fasching sorgen für heftige Debatten

Plus Die Gruppe war ein Hingucker beim Faschingsumzug in Lauingen - und sie löst eine Diskussion über Rassismus, Brauchtum und "Blackfacing" aus. Was die Beteiligten dazu sagen.

Von Simone Fritzmeier

Die Stimmung beim Lauinger Faschingsumzug hätte kaum besser sein können. Die Straßen und Gehwege waren voll, große und kleine Mäschkerle haben gefeiert, getanzt und gelacht. Rund eineinhalb Stunden hat sich der Gaudiwurm durch die Innenstadt geschlängelt. Mit dabei waren Musikgruppen aus dem Landkreis Dillingen, die kreativsten Wagenbauer aus der Region, Faschingsgesellschaften aus nah und fern und auch einige Fußgruppen, die lokale Themen aufgegriffen haben. Dabei ist besonders eine Umzugsnummer aufgefallen - und die sorgt auch nach Aschermittwoch, dem offiziellen Ende der fünften Jahreszeit, für Aufsehen. Es geht um die Frage: Ist das noch Brauchtumspflege oder schon Diskriminierung?

Lauinger Bürgermeisterin löst auf Facebook Diskussion aus

Beim Umzug war eine Fußgruppe mit rund 40 Personen dabei - Erwachsene wie Kinder -, die alle gelockte Afro-Perücken trugen und alle ihre Gesichter schwarz angemalt hatten. Zusammen mit den einheitlichen schwarz-gelben Kostümen verkörperten sie den "Lauinger Mohr". Ist das im Jahr 2024 noch zeitgemäß? Zumindest wird genau das auf sozialen Medien lautstark diskutiert, auch unsere Zeitung hat mehrere Briefe bekommen - aus beiden Lagern. Da gibt es die, die sich einfach über das Aufleben der alten Tradition gefreut haben. Da sind aber auch Menschen, die sich davon distanzieren und finden, dass das nichts mehr mit Fasching zu tun hat. Eine Grenze massiv überschritten worden sei. Ausgelöst wurde die hitzige Debatte dabei - ungewollt - ausgerechnet von Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller. Sie hat ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit der "Lauinger-Mohr-Gruppe" zu sehen ist, auf Facebook veröffentlicht. Die Debatte war damit eröffnet.

