Diesen Sommer könnte der Lauinger Marktplatz wieder autofrei werden

Plus Nach dem Testlauf im vergangenen Sommer wollen drei Fraktionen im Stadtrat auch dieses Jahr wieder den Marktplatz autofrei machen - allerdings mit einigen Änderungen.

Von Jonathan Mayer

Der Lauinger Marktplatz könnte auch in diesem Sommer wieder autofrei werden. So zumindest schlagen es die Fraktionen der SPD, FDP und Grünen in einem Antrag vor, den sie am Dienstag im Stadtrat einbrachten. Konkret geht es darum: In der Zeit von 16. Juli bis 11. September, also bis zum Ende der Sommerferien, sollen an den Wochenenden keine Fahrzeuge auf den Marktplatz fahren dürfen. Im Gegensatz zu vergangenem Jahr wollen die Fraktionen diesmal aber klare Ausnahmen machen: Autos für Brautpaare, die Marktleute, Lieferfahrzeuge für Veranstaltungen auf dem Marktplatz und Fahrzeuge für Präsentationen und Vorführungen, erklärte Markus Stuhler ( SPD) in der Sitzung am Dienstag, sollen weiterhin Zugang zum Marktplatz haben.

