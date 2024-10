Dieser Schritt könnte das Ende der Unterkunftspläne in Lauingen bedeuten

Es ist ein bisher wahrscheinlich einmaliges Vorgehen in der Region: Um den Bau einer Asylunterkunft an der Dillinger Straße zu verhindern, greift die Stadt Lauingen in die baurechtliche Trickkiste. Ein Bebauungsplan, der nur für diese kleine Fläche gilt, soll regeln, was dort gebaut werden darf und wie. Außerdem erlässt der Stadtrat noch eine Veränderungssperre für die beiden Grundstücke. So stellt man sicher, dass dort erst einmal gar nichts gebaut werden kann. Einerseits ist das zu begrüßen: Nur der gewählte Stadtrat sollte entscheiden dürfen, nach welchen Regeln Bauwerke errichtet werden können. Gleichzeitig könnte dieser Schritt auch das Ende der Pläne für die Unterkunft bedeuten.

