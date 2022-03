22-Jährige fährt in Schlangenlinien Auto

Die junge Frau stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Die Polizei stoppte sie in Dillingen.

Am Sonntagabend gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über einen Pkw ein, der zwischen Lauingen und Dillingen in Schlangenlinien gesteuert wurde. Das Fahrzeug wurde von einer Streifenbesatzung der Polizei Dillingen in der Donauwörther Straße in Dillingen angehalten.

Die 22-jährige Autofahrerin stand deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Nachdem ein Drogentest positiv auf einen vorhergehenden Konsum von Betäubungsmitteln verlaufen war, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt der Autofahrerin, ordneten gegen diese eine Blutentnahme an und stellten deren Führerschein sicher. Gegen die 22-Jährige wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (pol)

