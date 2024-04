Aus einer Lauinger Drogerie verschwinden teure Parfums – und drei Ladendiebe

In Lauingen fliehen drei Täter aus einer Drogerie, nachdem sie Parfums eingesteckt haben. Auch in Dillingen kommt es zu einem Diebstahl, bei dem der Dieb flüchtet.

Die Dillinger Polizei ist am Freitagnachmittag zu einem Drogeriemarkt in Lauingen gerufen worden. Drei bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Parfümartikel im Wert von etwa 250 Euro. Die Personen steckten die Artikel in ihre Jacken. Als sie daraufhin von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden, liefen sie aus dem Geschäft und konnten unerkannt fliehen. Eine der Personen hatte eine Camouflage-gemusterte Jacke an, die zweite Person eine rote Jacke und die dritte Person eine grüne Jacke sowie einen schwarzen Rucksack.

Dieb in Dillingen verliert auf der Flucht Diebesgut

Auch aus einem Geschäft in Dillingen wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls etwas gestohlen. Ein bislang unbekannter Täter konnte bei einem Einkauf mehrere Gegenstände nicht bezahlen. Als er daraufhin das Geschäft verließ, bemerkte ein Mitarbeiter, dass der Mann mehrere Waren noch bei sich trägt. Als der Mitarbeiter den Mann ansprach, flüchtete dieser. Bei seiner Flucht verlor der Täter das erbeutete Diebesgut. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)

