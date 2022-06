Autofahrerin übersieht Radfahrer in Lauingen

Der Mann stürzt und muss ins Krankenhaus. In Dillingen sucht die Polizei Zeugen bei einer Unfallflucht.

Eine 57-jährige Autofahrerin wollte am Dienstag gegen 15.40 Uhr von der Weisinger Straße in die Donaustraße in Lauingen einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch den Sturz erlitt der Radler Verletzungen am Oberkörper, die eine Aufnahme im örtlichen Krankenhaus erforderlich machten. Eine Sachschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, so die Polizei.

Heck angefahren und dann geflüchtet

Zwischen 17 und 18.45 Uhr wurde in der Rudolf-Diesel-Straße (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) in Dillingen ein schwarzer Renault Talisman am hinteren rechten Heck angefahren, dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Am beschädigten Pkw blieb beigefarbener Lack zurück. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)





