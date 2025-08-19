Betrunkene Autofahrer in Dillingen und Lauingen aus dem Verkehr gezogen

Zwei Autofahrer sind am Montag wegen Alkohol am Steuer aus dem Verkehr gezogen worden. In Lauingen hielt die Polizei gegen 11.50 Uhr eine 59 Jahre alte Frau auf der Theodor-Heuss-Strasse zu einer Kontrolle an. Die Beamten hätten bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen und einen Atemalkoholtest durchgeführt, der laut Polizei einen Wert von knapp 1,8 Promille ergeben habe.

Polizei Dillingen stoppt 69-jährigen Autofahrer mit 1,2 Promille in der Schillerstraße

Wenige Stunden später, gegen 13.50 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Schillerstraße in Dillingen einen 69-jährigen Autofahrer. Auch bei ihm hätten die Beamten Alkoholgeruch festgestellt, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest habe hier einen Wert von rund 1,2 Promille angezeigt.

In beiden Fällen durften die Fahrer nicht mehr weiterfahren. Sie mussten mit ins Krankenhaus nach Dillingen und dort eine Blutprobe abgeben. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. Gegen die Frau und den Mann hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. (AZ)