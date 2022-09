Bub nimmt Freund auf Fahrradlenker mit und prallt in Lauingen gegen Pkw

Ein Elfjähriger hat in Lauingen seinen Freund auf dem Fahrradlenker mitgenommen. Die beiden prallten gegen ein vorausfahrendes Auto.

Ein junger Radler, der einen zehnjährigen Schüler auf dem Lenker hatte mitfahren lassen, ist am Dienstag in Lauingen gegen ein Auto geprallt. Der Elfjährige befuhr gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad die Johannes-Röhm-Straße. Auf dem Lenker saß sein zehnjähriger Freund. Der Bub übersah nach Angaben der Polizei ein vor ihm fahrendes Auto und fuhr auf das Heck des Wagens einer 34-Jährigen auf. Die Schüler blieben durch den Aufprall unverletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Kleintransporterfahrer übersieht in Höchstädt Auto, dessen Fahrer angehalten hatte

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am Dienstag gegen 17 Uhr in Höchstädt. Ein 39-jähriger Fahrer eines Kleintransporters übersah laut Polizeibericht in der Donauwörther Straße das Auto eines 55-Jährigen, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Er fuhr gegen das Heck des Wagens. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)

