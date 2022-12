Lauingen/Dillingen

06:30 Uhr

Die Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen wächst kräftig

Plus Vor zwei Jahren bestand der Verein noch aus 73 Menschen, inzwischen sind es fast 100 mehr. Für 2023 gibt es interessante neue Vorträge.

Von Jonathan Mayer

Es war "ein ganz unglücklicher Start", sagt Gerhard Brecht über seinen Verein, die Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen. Als die im September 2020 an den Start ging, schlitterte Deutschland in den vorläufigen Höhepunkt der Corona-Pandemie. Kein idealer Zeitpunkt also für einen neuen Verein, der das Leben älterer Mitmenschen erleichtern soll. Doch zwei Jahre später zeigt sich Brecht rundum zufrieden - und kann gleich neue Angebote ankündigen.

