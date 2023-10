Diebe schlagen in Dillingen und Lauingen zu

In Lauingen will ein 28-Jähriger etwas aus einem Supermarkt klauen, wird jedoch ertappt. In Dillingen ist ein anderer Dieb erfolgreich. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ist am Mittwochnachmittag zu einem Verbrauchermarkt in die Dillinger Straße in Lauingen gerufen worden. Dort hatte ein Sicherheitsmitarbeiter einen 28-Jährigen ertappt, als dieser in seine Jackentasche Lebensmittel und eine DVD im Gesamtwert von 26,13 Euro einsteckte und das Geschäft ohne Bezahlen der Ware verlassen wollte. Gegen den 28-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

Unbekannter klaut in Dillingen eine Geldbörse

Ein bisher unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch, 18. Oktober, zwischen 9.30 und 10 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen eine Geldbörse. Die befand sich in der Handtasche einer 75-jährigen Frau. Die Geldbörse ist dunkelblau mit goldenen Applikationen. Darin befanden sich neben Personaldokumenten auch etwa 70 Euro Bargeld. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)

Lesen Sie dazu auch