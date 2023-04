Frau attackiert Polizisten: Fahrerflucht in Dillingen eskaliert komplett

Die 32-Jährige hat erst einen Unfall verursacht, ist dann geflüchtet und musste sogar von Polizeibeamten gefesselt werden. Alkohol spielte auch eine Rolle.

Einen Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 9.000 Euro verursachte eine 32-jährige Autofahrerin am Karfreitag gegen 22 Uhr in Lauingen. Die Autofahrerin war auf der Herzog-Georg-Straße in Richtung Dillingen unterwegs. Auf Höhe der Rosenstraße in Dillingen fuhr sie in der dortigen Rechtskurve geradeaus und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW eines 19-Jährigen. Statt ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen, setzte die 32-Jährige ihre Fahrt fort und beging Fahrerflucht.

Nachdem der 19-Jährige ihr nachgefahren war, konnte er diese mit ihrem Wagen auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Dillinger Straße ausfindig machen. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer, der den Unfall beobachtet hatte, platzierte seinen Wagen hinter das Auto der Unfallflüchtigen, um ihre Weiterfahrt zu verhindern.

Die Männer haben sie in Dillingen gestellt

Nach anfänglichem Versuch, wegzulaufen, setzte sich die 32-Jährige wieder an das Steuer ihres Wagens und fuhr rückwärts gegen den dahinter abgestellten Audi. Anschließend flüchtete sie fußläufig vom Parkplatz. Eine zivile Streifenbesatzung konnte die Flüchtende im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße stellen. Sie stand deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem war sie leicht alkoholisiert.

Sie schlug um sich und wehrte sich massiv

Bei der Verbringung zum Streifenwagen trat und schlug die Frau auf die Beamten ein und leistete erheblichen Widerstand. Bei der Fesselung zog sich die 32-jährige Verletzungen zu, die Beamten blieben unverletzt. Die Polizistenordneten gegen die Frau eine Blutentnahme an.

Zur deren Durchführung und zur medizinischen Begutachtung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Führerscheinwurde beschlagnahmt und gegen die 32-Jährige wurden Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, versuchte Körperverletzung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. (AZ)

