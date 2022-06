Unfall mit drei Fahrzeugen in Lauingen: 11.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat in Lauingen zu spät gemerkt, dass die Wagen vor ihm anhielten. Sein Auto prallte auf ein Fahrzeug und schob das auf ein drittes.

Glück im Unglück hatten Personen bei einem Unfall am Dienstag in Lauingen. Um 17.10 Uhr war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Werner-von Siemens-Straße unterwegs.

Dass das Auto vor ihm hielt, bemerkte der 31-Jährige nach Angaben der Polizei zu spät - und fuhr auf den Vordermann auf. Dessen Auto wiederum wurde auf den Wagen davor geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Die Fahrer blieben allesamt unverletzt.

Unfall beim Ausparken in Gundelfingen

Ein 16-Jähriger, der mit einem Leichtfahrzeug am Dienstag um 9.30 Uhr unterwegs war, merkte ebenfalls zu spät, dass ein Wagen in der Donauwörther Straße in Dillingen verkehrsbedingt vor ihm hielt. Das Leichtfahrzeug prallte gegen den Wagen einer 34-Jährigen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 2000 Euro.

Zu einem Parkplatzrempler kam es am Dienstag um 11.30 Uhr. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lauinger Straße wollte eine 39-Jährige ihren Wagen rückwärts ausparken. Dabei übersah sie einen querenden Wagen. Ihr Auto prallte in die rechte Fahrzeugseite des anderen Autos. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch