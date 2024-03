Kennzeichen und Smartphone geklaut: Polizei Dillingen bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nach zwei Diebstahl-Fällen nach Zeugen. Unbekannte ließen in Lauingen zwei Nummernschilder mitgehen.

Unbekannte haben in Lauingen auf einem Werkstattgelände in der Dillinger Straße zwei Nummernschilder von einem Auto abmontiert. Das teilt die Polizei Dillingen mit. Die Tat muss sich zwischen Dienstag, 19. März, 18 Uhr, und Mittwoch, 20. März, 8.30 Uhr, ereignet haben. Von einem Opel verschwanden dabei die Nummernschilder mit der Aufschrift „AA-T 760“.

Dillingen: Handy aus Hosentasche geklaut

Am Mittwoch schlug ein Dieb in Dillingen zu. Gegen 15 Uhr entwendete ein bisher Unbekannter in einem Supermarkt im Dillinger Kasernplatz aus der Hosentasche einer 76-Jährigen deren Mobiltelefon Apple IPhone. Am Handy war eine Kordel befestigt. Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)

Lesen Sie dazu auch