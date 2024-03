Polizei ermittelt wegen zwei Fällen von Unfallflucht in Lauingen und Dillingen

In Lauingen wurde ein Auto angefahren, in Dillingen fiel ein Fahrrad auf einen geparkten Wagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise, um zwei Fälle von Unfallflucht aufzuklären. Am Mittwoch stand der orangefarbene Ford Fiesta einer 42-Jährigen in der Dillinger Straße in Lauingen auf dem Parkplatz eines dortigen Hotels. Vermutlich gegen 8 Uhr wurde der Pkw im Bereich des rechten Seitenspiegels angefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 200 Euro. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. i

Bereits am Donnerstag, 7. März, hatte eine 42-Jährige ihren Wagen in der Kapuzinerstraße geparkt. Die Frau wartete auf eine weitere Mitfahrerin. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer stellte sein Fahrrad zunächst auf dem Gehweg neben dem Auto ab, allerdings fiel das Rad nach Angaben der Polizei kurz darauf um und beschädigte den Pkw der 42-Jährigen am vorderen rechten Kotflügel. Anschließend fuhr der Radler davon. Der entstandene Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt ebenfalls wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)