Sie sind "gute, gesunde Schulen"

Kultusministerin Anna Stolz und Gesundheitsministerin Judith Gerlach zeichnen das Albertus-Gymnasium und das Sailer-Gymnasium aus.

Kultusministerin Anna Stolz und Gesundheitsministerin Judith Gerlach haben unter anderem das Albertus-Gymnasium Lauingen und das Sailer-Gymnasium Dillingen im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz als „gute, gesunde Schulen“ ausgezeichnet. Kultusministerin Stolz betonte: „Ihre wunderbaren Initiativen zu gesunder Ernährung, Stressprävention oder Bewegung machen unsere jungen Menschen gesünder und prägen sie im besten Fall ein Leben lang.“

Um die Auszeichnung zu erhalten, mussten die Schulen zwei Gesundheits-Projekte aus verschiedenen Themenfeldern umsetzen. Die Bandbreite reichte hier von Ernährung über Bewegung bis hin zu psychischer Gesundheit, aber auch Stress- und Suchtprävention spielten eine Rolle.

Mit zwei Projekten nahm das Albertus-Gymnasium an dieser Auszeichnung teil: Im Bereich der Verhaltensprävention wurde laut Pressemitteilung ein Medienkompetenztraining für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen durchgeführt, das Themen wie „Digitalisierung und Mediennutzung, Soziale Netzwerke und Sicherheit“ zum Inhalt hatte. Im Bereich der Gesundheitsförderung wurde ein Schulsanitätsdienst komplett neu ins Leben gerufen. 30 Schülerinnen und Schüler sind hier seit dem vergangenen Schuljahr zusammengekommen, haben Erste-Hilfe-Kurse absolviert, organisieren sich in den täglichen Dienstplänen und zusätzlichen Teambesprechungen. Die Schule hat in diesem Zusammenhang ihre Ausrüstung mit Erste-Hilfe-Koffern und einem Defibrillator auf den Weg gebracht. Auch für die Lehrerschaft wurden Erste-Hilfe-Kurse durchgeführt.

Das sind die fünf Glieder der Rettungskette 1 / 5 Zurück Vorwärts Sofortmaßnahmen am Unfallort: Wer als Ersthelferin oder Ersthelfer an einen Unfallort kommt, sollte sich zunächst einen Überblick verschaffen. Was ist passiert? Gibt es Verletzte? Dann geht es darum, die Unfallstelle abzusichern und betroffene Personen aus der Gefahrenzone zu bringen. Sich selbst sollte man dabei übrigens auch nicht gefährden. Zu den lebensrettenden Sofortmaßnahmen zählen auch Wiederbelebung, Blutstillung, Schockbekämpfung oder die stabile Seitenlage.

Notruf: Den Notruf erreicht man unter der Rufnummer 112. Sie gilt in Deutschland, in der EU und vielen weiteren Ländern der Welt. Wichtig sind die fünf W-Fragen: Wo ist der Unfall passiert? Was ist geschehen? Wie viele Verletzte gibt es? Welche Verletzungen? Warten auf Rückfragen.

Erweiterte Erste Hilfe: Bei schweren Notfällen können Augenblicke über Leben und Tod entscheiden. Bis der Rettungsdienst eintrifft, sollte man als Ersthelferin oder Ersthelfer am Unfallort erweiterte Sofortmaßnahmen anwenden. Um sich im Ernstfall auch wirklich auszukennen, sollte man einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen oder seine Kenntnisse ständig auffrischen. Es ist wichtig, weiterhin die Atmung des oder der Verletzten zu prüfen, mit ihnen zu sprechen und beruhigend auf sie einzuwirken.

Rettungsdienst: Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung und den Krankentransport. Er stellt die lückenlose Versorgung des Notfallpatienten sicher. Sobald die Rettungskräfte eintreffen, übernehmen sie auch die Hilfeleistung. Ersthelferinnen und Ersthelfer können sie dabei aber weiterhin unterstützen.

Krankenhaus: Das Krankenhaus oder die Klinik ist das letzte Glied der Rettungskette. Das dortige Fachpersonal übernimmt nach Vorinformationen durch den Rettungsdienst die medizinische Versorgung.

Beim Johann-Michael-Sailer Gymnasium ging es darum, dass sich die Schülerinnen und Schüler an den Workshop-Tagen mit der Prävention von Sucht befassten und in Kleingruppen über mögliche Optionen zur Vermeidung von Risikofaktoren diskutierten. Das zweite Projekt wird wöchentlich gelebt und heißt „Grüne Pause“: Jeden Freitag in der kleinen Pause übernimmt eine Gruppe von Eltern den Pausenverkauf. Dabei werden ausschließlich regionale und überwiegend Bio-Produkte zur Zubereitung von Vollkorn-Broten in der Sailerschen Cafeteria verwendet. (AZ)