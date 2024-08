Soldatenleben geschnuppert

Die Donau-Realschule Lauingen verwandelte sich vor den Sommerferien in ein „Militärlager von Teenagern“: 71 neugierige Neuntklässler machten sich auf den Weg zur Luitpold-Kaserne, getrieben von dem Drang, die Welt der Soldaten hautnah zu erleben und herauszufinden, ob man die Schrecken der Schule gegen die Herausforderungen des Soldatenlebens eintauschen könnte.

Die Schüler wurden von Hauptfeldwebel Oliver Burghart begrüßt und lernten sogleich, sich in Form einer „Rotte“ aufzustellen, was die Aufteilung in der drei Gruppen erleichterte. Im Wechsel traf dann jeweils eine Schülergruppe immer auf besondere Programmpunkte: Der Vortrag über die Berufsmöglichkeiten bei der Bundeswehr ließ selbst die unentschlossensten Schüler aufpassen. Den meisten Zuhörern blieb der Satz von Hauptmann Molt im Gedächtnis: „Es gibt nicht nur militärische, sondern auch zivile Ausbildungsmöglichkeiten und eine ansehnliche Bezahlung!“

Phillip Rößle, ein Schüler der Klasse 9 c, testet den Fahrersitz eines Militärfahrzeugs. Foto: Brigitte Meuer

Die Kasernenrunde und der Blick in ein ordentliches Sechs-Bett-Zimmer mit aufgeräumtem Spind ließ manche Schüler gleich ans Aufräumen des eigenen Zimmers zu Hause denken. Der Höhepunkt aber war das Schnuppern in die Grundausbildung mit Überwindung der Hindernisbahn. Bis auf zwei Schüler sprangen alle wie Soldaten über Hindernisse – sogar die Lehrer machten größtenteils mit. Gegen Mittag verließ eine Rotte Realschüler die Luitpold-Kaserne mit einem neuen Verständnis für die Bundeswehr und einer ordentlichen Portion Spaß. Der Spruch: „Mit Herz und Hand fürs Vaterland“, klingt manchem immer noch im Ohr. (Brigitte Meuer)