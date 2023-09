Wer hat in Lauingen und Dillingen die Reifen zerstochen?

Die Polizei Dillingen sucht in zwei ähnlich gelagerten Fällen Zeugen, die etwas beobachtet haben. Jedes Mal wurden mutwillig Autoreifen zerstochen.

Ein bisher unbekannter Täter zerstach am Montag zwischen 17 und 21Uhr mutwillig den rechten Vorderreifen eines grauen BMW 630i, der auf dem Parkplatz einer Spielothek in der Raiffeisenstraße in Lauingen geparkt war. Er richtete so einen Schaden von etwa 200 Euro an.

In Dillingen ein ähnlicher Vorfall

Bereits über das vergangene Wochenende im Zeitraum 8. September, 21 Uhr, bis Montag, 17 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter den rechten Vorderreifen eines weißen VW Golf, der auf einer Parkfläche im Paradiesweg in Dillingen abgestellt war. Hier wurde der Schaden auf ungefähr 50 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)