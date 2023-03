Dillinger landet auf Platz zwei der besten Handwerker Deutschlands

Beim Praktischen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2022 landet Jannic Daemel auf Platz 2. Er machte seine Ausbildung bei Christian Ulbricht in Lauingen.

Elf Platzierungen sicherten sich die schwäbischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2022. Mit zwei ersten Plätzen, fünf zweiten und einem dritten Platz sowie drei weiteren Plätzen im Bundeswettbewerb „Die gute Form“ zeigten die schwäbischen Teilnehmer, was in ihnen steckt. Der erste Bundessieger im Orgelbau war Joschua Klein aus Buchenberg (Ausbildungsbetrieb Orgelbau Josef Maier, Hergensweiler), die Bundessiegerin bei den Holzblasinstrumentenmachern war Marion Loos (Ausbildungsbetrieb Martin Foag Klarinettenbau, Haldenwang). Der Dillinger Jannic Daemel erreichte die Platzierung des zweiten Bundessiegers. Er hat die Ausbildung zum Drechsler bei der Christian-Ulbricht-GmbH in Lauingen absolviert.

Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben (HWK), tourte an drei Terminen zu den Bundessiegern und ihren Ausbildungsbetrieben. „Diese tolle Leistung der jungen Gesellinnen und Gesellen sowie ihrer Ausbildungsbetriebe muss gewürdigt werden. Ich gratuliere unseren Siegerinnen und Siegern herzlich und bin stolz darauf, dass wir in Schwaben so leistungsfähige junge Nachwuchshandwerker haben“, sagte Rauch laut einer Pressemitteilung.

Die Bundessiegerinnen und Bundessieger erhielten eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk, einen Baumkuchen, auf dem ihr Gewerk in Marzipan dargestellt war. Auch die erfolgreichen Ausbilderinnen und Ausbilder erhalten eine Urkunde und ein Präsent.

Bis zum Bundessieg muss der Handwerkernachwuchs mehrere Stufen erfolgreich meistern. Nach dem Kammerwettbewerb in der Region (Schwaben) nehmen die Besten am Landeswettbewerb teil, und wer hier überzeugt, hat sich für die Bundesausscheidung qualifiziert. Deutschlandweit nehmen jedes Jahr rund 3000 Junghandwerkerinnen und Junghandwerker in rund 120 verschiedenen Berufen am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks teil. Für die Teilnahme qualifiziert sich, wer in der Gesellenprüfung die besten Ergebnisse erzielt, im praktischen Teil mindestens die Note „gut“ erhalten hat und zum Zeitpunkt der Prüfung nicht älter als 27 Jahre ist. (AZ)