Dillinger Straße in Lauingen teilweise gesperrt

Für eine Kanalsanierung muss in Lauingen eine Straße gesperrt werden. Auch Fußgänger und Radler sind von der Maßnahme betroffen.

Die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen führen in der Dillinger Straße – bei Hausnummer 40 – eine Baumaßnahme wegen notwendiger Kanalarbeiten durch. Das teilte die Stadt Lauingen am Dienstag mit. Die Bauarbeiten beginnen am Mittwoch, 28. Juni und dauern bis längstens 14. Juli.

Sperrung Lauingen: Tempo 30 und Ampel

Der Verkehr wird für beide Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbei mit einer Ampelanlage geregelt; aufgrund der verengten Fahrbahn ist eine Temporeduzierung auf 30 km/h erforderlich. Die Geh- und Radwege entlang der Dillinger Straße sind von der Baumaßnahme ebenfalls betroffen. Hier wird um erhöhte Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Der Zugang zum sogenannten „Schwarzen Weg“ bleibt für Fußgänger frei zugänglich. (AZ)

