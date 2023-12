Disco-Besucher feiern im Lauinger T-Club im Dorfkindstyle

Da war was los, am Samstag im Lauinger T-Club: Dorfkindstyle zu Partysound.

Auf zwei Areas wurde in der Nacht zum Samstag im Lauinger T-Club gefeiert. DJ Kutsche und DJ Diabolo heizten den Besuchern und Besucherinnen mächtig ein. Geboten war Party-Sound von den Atzen bis zu den Flippers. Dorfkindstyle lautete das Motto und es wurde fröhlich getanzt und gefeiert. Egal ob in Lederhose oder in Arbeitsklamotten. Foto: Harald Paul