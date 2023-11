Discounter Norma in Lauingen eröffnet neu

Der Lebensmittelmarkt an der Dillinger Straße wurde erweitert und modernisiert. Am Montag findet die Neueröffnung statt.

In den vergangenen Wochen hat eine Baustelle in Lauingen besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen: An der Dillinger Straße, am Rande der Altstadt, wurde die Norma-Filiale umgebaut – und das großflächig. Nun sind die Arbeiten beendet. Am Montag feiert der Lebensmittel-Discounter eine Neueröffnung. Was sich dort verändert hat.

Die Verkaufsfläche von Norma in Lauingen wächst um 200 Quadratmeter

Die meisten Passantinnen und Passanten werden es bemerkt haben: Die Filiale, die im Oktober 2004 eröffnet wurde, ist in Richtung Straße gewachsen. Wie der Expansionsleiter von Norma, Josef Lerach, auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, wurde die Verkaufsfläche um 200 Quadratmeter von 750 auf rund 950 vergrößert. Lerach betont in dem Zusammenhang die "gute Zusammenarbeit mit der Stadt". Gleichzeitig habe man das neue Ladenkonzept von Norma umgesetzt. "Alles ist hell und modern eingerichtet und soll den Kunden ein gutes Einkaufsgefühl geben", so Lerach, der etwa auf neue bodentiefe Fenster verweist, die mehr Tageslicht hereinlassen. Auch in Bezug auf Technik habe man investiert, etwa in eine CO₂-Kälteanlage und energiesparende LED-Lampen im Gebäude und am Parkplatz. Lerach weiter: "Auch die leer stehende Untermietfläche konnte im Zuge der Erweiterung revitalisiert werden." Sie werde nun von einem neuen Pächter als Frischfleisch-Verkaufsstelle betrieben.

Am Eröffnungstag Montag ist der Discounter ab 7 Uhr geöffnet. Im Laufe des Tages gibt es einige Aktionen, die Kundinnen und Kunden anlocken sollen, etwa Popcorn und Grillwurstverkauf. Der Erlös daraus geht ans Kinderhaus am Bahnhof. (mayjo)