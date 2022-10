Lauingen

18:00 Uhr

Diskothek in Lauingen: Groß denken kann sich lohnen

Mit dem Namen T-Club soll das frühere Empire in Lauingen wieder eröffnen.

Plus Die Fahrschule Tischmacher aus Dillingen will das frühere Empire in Lauingen wieder eröffnen. Mit neuem Namen, aber erfahrenem Personal. Geht das gut?

Von Simone Fritzmeier

Konkrete Zahlen sind nicht offiziell. Aber man muss kein Experte sein, um zu erahnen, dass es sich um eine Investition im Millionen-Bereich handeln muss. Die Fahrschule Tischmacher in Dillingen hat große Pläne, viel mehr Geschäftsführer Peter Hitzler. Er träumt von einem Fahrschulzentrum mit Diskothek. In Lauingen. Zwar sei noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber seine Pläne sind ausgereift - und beeindruckend. Besser gesagt: mutig.

