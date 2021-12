Diskussion um Tierkrematorium: Lauinger Grüne rufen zu mehr Sachlichkeit auf

Beleidigungen und Beschimpfungen: Was sich manche Befürworter des Tierkrematoriums in Lauingen und auch die Bürgermeisterin anhören müssen, geht zu weit, finden die Grünen. Die Art der Diskussion sei nicht tolerierbar.

Beleidigungen und Angriffe einiger Gegnerinnen und Gegner des Tierkrematoriums gegenüber Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) waren Thema in der jüngsten Sitzung des Stadtrates in Lauingen. Diese Beleidigungen in den sozialen Netzwerken und verbale Attacken auf dem Marktplatz haben eine Dimension angenommen, die nicht mehr tolerierbar ist, schreibt die Stadtratsfraktion der Lauinger Grünen in einer Pressemitteilung. Es würden unter anderem Vergleiche mit Nazikrematorien angestellt. Unrühmlicher Höhepunkt sei eine verbale Attacke auf dem Marktplatz mit der Forderung, die Bürgermeisterin als erste im Tierkrematorium zu verbrennen. Davon hatte Müller in der Stadtratssitzung berichtet. „Es reicht“, schreiben die Grünen.

Das Thema Tierkrematorium ist in Lauingen sehr emotional

Die Stadträtin und Stadträte Heike Lederer, Engelbert Kigele, Karlheinz Strak und Rolf Brenndörfer fordern die Gegnerinnen und Gegner des Tierkrematoriums auf, zur Sachlichkeit zurückzukehren.

Den Räten sei inzwischen klar, dass das Thema Tierkrematorium ein sehr emotionales sei, das jeder anders sehen kann. Es sei ihnen auch klar, dass es eine Minderheit ist, die sich so äußert. „Aber egal, ob die Urheber alt oder jung sind, es darf nicht sein, dass auf einem Niveau diskutiert wird, wie wir es derzeit erleben“, so die Grünen in der Pressemitteilung. (pm)

Lesen Sie dazu auch