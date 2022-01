Lauingen

vor 17 Min.

Diskussion um Tierkrematorium: Lauinger Stadtrat stimmt für Bürgerentscheid

Tierkrematorium in Lauingen, ja oder nein? Der Stadtrat stimmte am Dienstag für einen Bürgerentscheid.

Plus Noch ist das Thema Tierkrematorium in Lauingen nicht abgehakt: Der Stadtrat nimmt seinen Beschluss nicht zurück. Stattdessen kommt es zum Bürgerentscheid.

Von Jonathan Mayer

So viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie an diesem Dienstagabend waren wohl selten dabei, wenn der Lauinger Stadtrat tagte. Das Thema, um das es den 40 bis 50 Bürgerinnen und Bürgern ging, polarisiert seit Monaten: Soll im Lauinger Osten, gegenüber vom Herrgottsruhfriedhof, ein Tierkrematorium gebaut werden? Es hätte eine endgültige Entscheidung werden können. Doch so viel vorab: Das Thema wird auch in den kommenden Monaten noch diskutiert werden.

