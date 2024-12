Donau-Realschule kooperiert mit Unternehmen für Präsentationstraining

Junge Talente fördern und für das Lernen begeistern, das ist das Ziel der Donau-Realschule Lauingen in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen aus dem Landkreis Dillingen. Dies machen die Partner in engerer Zusammenarbeit mit der Donau-Realschule gemeinsam erlebbar. Denn die Schülerinnen und Schüler von heute sind die Fachkräfte von morgen. Schulleiter Peter Hüttl begrüßte Vertreterinnen und Vertreter der Firmen BSH Dillingen, MTC, der VR-Bank Donau-Mindel und der Sparkasse Dillingen-Nördlingen. In Vorbereitung auf die in der 9. Jahrgangsstufe anstehende Projektpräsentation informierten die Experten der Firmen die Schülerinnen und Schüler über Präsentationstechniken und gaben einen ausführlichen Einblick in das Thema, in dem sie auf Vorbereitung, Ausarbeitung und Vorstellen einer Präsentation näher eingingen. Für die Schülerinnen und Schüler war es ein informativer Vormittag, besonders wenn externe Partner derartige Workshops anbieten. Die Donau-Realschule ist stolz auf die jahrelange, gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Firmen, die am Präsentationsabend der Projekte im nächsten Jahr als Gäste teilnehmen werden.

