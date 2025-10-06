DonauCleanUp in Lauingen war ein Erfolg

Rund 130 Bürgerinnen und Bürger nahmen Ende September an der Aktion „DonauCleanUp“ in Lauingen teil. Das Quartiersbüro organisierte das Projekt für ein sauberes Lauingen, teilte den Helferinnen und Helfern die zu säubernden Orte im Stadtgebiet zu und stattete die Aktiven mit Arbeitsmaterial wie Müllzangen und Mülltüten aus. Bereits am Morgen des Aktionstages starteten das Team und die Kleinen des Kinderhauses Kurlandstraße die Müll-Sammelaktion rund um ihren Standort an der Dillinger Straße. Im Laufe des Tages fanden sich weitere Gruppen zusammen, die unter anderem am Auwaldsee, entlang des Donauufers, auf dem Marktplatz und in den Nebenstraßen, vor der Stadthalle sowie rund um den Bahnhof für mehr Sauberkeit sorgten. Auch Bürgermeisterin Katja Müller griff laut Pressemitteilung zur Müllzange und sammelte mit. Abends trafen sich die Beteiligten im Quartiersbüro.

Marius Andres und Madelaine Kaufmann vom Quartiersbüro bedanken sich bei allen Mit-Machern und Mit-Macherinnen wie Jugendcafé, Kinderhaus Kurlandstraße, Elisabethenstiftung, Kolpingfamilie, Team Herzplatz, einem Team der „Grünen“, dem Helferkreis Asyl mit engagierten Ukrainerinnen und Ukrainern sowie bei allen Einzelpersonen. Ein Dankeschön geht auch an den Stadtbauhof, der sogar teils noch am Samstag Säcke entsorgte. (AZ)