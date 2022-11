Donauschwimmen 2022: Mit Fackeln und Neopren in die kalte Donau

Beim Donauschwimmen am Wochenende wagen sich wieder 150 Wagemutige in die Kälte - und das bei nicht einmal zehn Grad Außentemperatur. Wie bereitet man sich vor?

Die Donau in Lauingen erstrahlt am Wochenende wieder in den warmen Farben hunderter Fackeln. Zum 44. Mal steigen waghalsige Schwimmerinnen und Schwimmer in den kalten Fluss und lassen sich die anderthalb Kilometer von der Brenzmündung bis zur Altstadt treiben. Und das bei gerade einmal sechs Grad, so die aktuelle Wetterprognose. Wie bereitet man sich darauf vor?

Laut Christian Mack, Vorsitzender der DLRG im Landkreis, die das Donauschwimmen veranstaltet, ist das gar nicht so schlimm. Denn die Donau sei gar nicht so kalt, wie man meinen könnte. Draußen an Land sei es oft kälter als im Wasser. Denn die Schwimmerinnen und Schwimmer tragen sieben Millimeter dicke Neopren-Anzüge, die (einigermaßen) warm halten. "Man sollte halt schauen, dass die richtig passen", so Mack. Zu den Anzügen bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft auch entsprechende Hauben und Füßlinge, damit Kopf und Füße auch eingepackt sind. Und manch einer schwimmt in Trockenanzügen mit, durch die man überhaupt nicht nass wird. Für den DLRG-Kreisvorsitzenden ist das aber nichts: "Da geht für mich ein bissl der Reiz verloren", sagt er.

Dieses Bild entstand 2019, vor der Corona-Pandemie. Seitdem konnte das Donauschwimmen nicht wieder stattfinden. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Vor ein paar Jahren waren draußen 18 Grad unter null

Kalt wird es laut Mack nur am Anfang, direkt nach dem Einstieg. "Ein erster Schock", so beschreibt er es. Dann bilde sich eine Art Schicht um die Haut, die den Körper warmhält. "Das ist gut machbar." Und: Dieses Jahr dürfte die Donau wärmer sein als sonst, denn der Herbst war ungewöhnlich warm. Mack erinnert sich an ein Donauschwimmen vor einigen Jahren, da herrschten an Land -18 Grad. "Da war's im Wasser deutlich angenehmer", erzählt er.

Dabei sind in diesem Jahr rund 150 Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Schwaben: Unter anderem schwimmt die DLRG aus Füssen mit, die Wasserwachten Dillingen, Lauingen, Gundelfingen, Höchstädt, Wertingen und Lauterbach sind dabei, Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth und Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz. Erstmals sind nicht nur die Kommandeure der Bundeswehr in Dillingen dabei, sondern auch einige Kompaniechefs trauen sich ins Wasser.

Geht es dieses Jahr auch weihnachtlich zu beim Donauschwimmen in Lauingen?

Eigentlich fand das Donauschwimmen in Lauingen immer später im Jahr statt. Diesmal jedoch hat sich die DLRG für kommenden Samstag, 19. November, entschieden, denn am eigentlichen Termin findet das Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft in Katar statt. Damit es da zu keinen Terminkollisionen kommt, hat die DLRG den Ausflug in die Donau vorverlegt. Beginn ist um 17.30 Uhr, zuschauen kann man vom Donauufer und von der Donaubrücke aus. Neben Schwimmerinnen und Schwimmern mit Fackeln sind auch wieder drei Boote dabei. Mack ist schon gespannt, ob heuer auch wie in der Vergangenheit Christbäume mitschwimmen, immerhin ist bis Weihnachten ja noch etwas Zeit. Für die Menschen am Land gibt es Punsch und Glühwein sowie einen Essensstand.