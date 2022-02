Lauingen

Donauufer, Kindergarten, Schwarzer Weg: So geht es mit den Baustellen in Lauingen voran

Der Kindergarten in der Kurlandstraße sieht von außen fast fertig aus. Am Innenleben wird noch gearbeitet.

Plus Zwei Straßen werden saniert, ein Kindergarten neu gebaut und am Donauufer entsteht ein Ort zur Naherholung. In Lauingen wird aktuell fleißig gebaut. Das ist der Stand der einzelnen Projekte.

Von Jonathan Mayer

Hier graben Bagger am Rande der Donau, dort wird ein Dach auf den neuen Kindergartenbau gesetzt. In Lauingen tut sich derzeit einiges. In beinahe jedem Teil der Stadt findet man irgendwo eine Baustelle. Wie ist der Stand der Dinge? Welche Baustellen sind bald fertig? Und was wird aus dem Martinsmünster?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

