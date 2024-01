Er hat Lauingen die "Schüler des Albertus Magnus" hinterlassen

Der Künstler Christoph Markus Pommer starb 77-jährig in seiner Wahlheimat Italien. In der Elisabethenstiftung finden sich viele Spuren des Donauwörther Künstlers.

Dieses Kunstwerk ist zweifelsohne ein Blickfang in der Lauinger Elisabethenstiftung – die "Schüler des Albertus Magnus". Die neun Skulpturen hat der Donauwörther Künstler Christoph Markus Pommer im Jahr 2005 geschaffen. Im Kreis versammelt sitzen die "Schüler" im Eingangsbereich des Psychiatrie- und Pflegezentrums und ziehen dort die Blicke der Bewohner und Besucherinnen auf sich. "Es genügt mir, wenn Menschen fragend davor stehen", sagte der Künstler vor 19 Jahren vor der Einweihung. Nun ist Christoph Markus Pommer in seiner Wahl-Heimat Italien, wo er lange in Poggio/Florenz in der Toskana lebte, im Alter von 77 Jahren gestorben.

Die neun Skulpturen sollen die drei Weltreligionen Christentum, Islam und Judentum symbolisieren. "Das Kunstwerk entstand aus dem innigen Wunsch heraus, dass Friede sei unter den drei Weltreligionen", erklärte Pommer vor der Fertigstellung gegenüber unserer Redaktion. Es ist aber nicht das einzige Werk, mit dem der Donauwörther in der Elisabethenstiftung Spuren hinterlassen hat. So hat Pommer die Figur des Gründers Kasimir Stammel an der Einfahrt zum Gelände geschaffen. Das Relief mit der heiligen Elisabeth von Thüringen stammt ebenso von ihm wie der Albertus-Magnus-Brunnen und die Schwestern-Stele, die an das Wirken der Neuburger Elisabethinerinnen in Lauingen erinnert.

Professor Pommer schuf auch die Statue von Kasimir Stammel, die in Lauingen an den Gründer der Elisabethenstiftung erinnert. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Der stellvertretende Geschäftsführer der Elisabethenstiftung, Walter Manz, hat festgestellt, dass die Kunstwerke Pommers eine beachtliche Wirkung auf Bewohner und Gäste entfalten. "Viele Menschen werden beim Anblick der Werke neugierig", sagt Manz. Er versuche immer zu erklären, was die Skulpturen des Künstlers bedeuten. Manz hat Christoph Markus Pommer wiederholt getroffen. "Das war ein bemerkenswerter Mann, sehr charismatisch und tief religiös", sagt der stellvertretende Stiftungsgeschäftsführer.

Am Donauwörther Bahnhof stehen "Ankommende"

Auch vor dem Donauwörther Bahnhof stehen drei bronzene Gestalten, die Pommer im Jahr 2002 für seine Heimatstadt geschaffen hat. "Ankommende" nannte er sie. Für die "Neue Kanzlei" am Rathaus hat er 1998 das Hochrelief "Der Stadtschreiber" gefertigt – einen dynamischen jungen Mann mit Feder in der Hand. Für das Donauwörther Gymnasium, an dem er selbst die meisten Jahre seiner Schulzeit verbracht hatte, kreierte er die 2,40 Meter große Figurengruppe "Die Wissenschaften" aus Terrakotta. Er hinterließ sie mit der Bemerkung: "Jeder Schüler und jede Schülerin soll sich früh damit vertraut machen, dass man die braucht."

Der gebürtige Donauwörther lebte über 40 Jahre in Italien

In der Region findet sich weiteres künstlerisches Erbe Pommers: In Harburg stehen drei Plastiken von ihm im Rathaushof. Aber auch darüber hinaus ist er bekannt: Die Stadt Essen hatte beispielsweise zehn "Logoskulpturen" bei ihm, dem "Skulpteur aus der Toskana", bestellt – jeweils über zwei Meter hohe Stelen. Der nordschwäbischen Heimat hatte Christoph Markus Pommer schon bald nach dem Abitur den Rücken gekehrt – ohne freilich den Bezug dorthin ganz zu verlieren. München war ein Ort, wohin er zu Studienzwecken zog. Vor allem aber Italien wurde dann zur Wirkungsstätte, wo er sich als Bildhauer über 40 Jahre lang entfaltete. Kontakte pflegte er dennoch weiter zu Angehörigen und Freunden in Donauwörth.

Lesen Sie dazu auch

"Pommer lebt die Kunst, die sich einzig und allein daran orientiert, was sie in ihrer Form als Inhalt vom Sinn offenbaren soll", sagte einst der frühere Donauwörther Oberbürgermeister Alfred Böswald über ihn. "Der Künstler Pommer sieht, was ihm begegnet mit seinen Augen. Er bleibt sich selbst treu und dem Wunder der Schöpfung und des Schöpferischen auch. Er lebt Hoffnung und wächst am Wunder."