E-Bike-Fahrerin verletzt sich bei Sturz in Lauingen

Die 62-Jährige muss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Leichte Verletzungen zog sich eine 62-jährige E-Bike-Fahrerin aus dem Ortenaukreis bei einem Fahrradsturz am Sonntagvormittag in Lauingen zu. Gegen 10.15 Uhr wollte die Frau mit ihrem E-Bike aus dem Reuteweg in die Weisinger Straße einbiegen.

Kurz vor dem Einmündungsbereich musste sie verkehrsbedingt anhalten und stürzte dabei alleinbeteiligt vom Rad. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. An ihrem Pedelec entstand Unfallschaden von etwa 100 Euro. (AZ)